Fatih Altaylı: İstavrit kraçasından küçük kasalar dolusu çinekop

(…) çinekop diye tezgahlara koyulan balıkların boyutları beni çok şaşırttı.

20 cm’nin altındaki balıkların avlanması yasak olmasına rağmen, çinekopların büyük bölümünün boyu bırakın 20 cm’yi, 10 cm’yi zor buluyordu.

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İstavrit kraçasından küçük çinekopları görünce gözlerime inanamadım.

Hem de kasalar dolusu.

Ortalıkta yasağa uyulup uyulmadığını denetleyecek tek bir görevlinin bile bulunmaması beni daha da büyük hayrete düşürdü.

Bazı balıkçılara “Bunlara avlamak yasak değil mi?” diye sordum.

“Yasak ama ağdan çıkıyor atalım mı?” yanıtı aldım.

(…) orada her gün bir görevli bulundurmak çok mu zor?

Fatih Altaylı’nın yazısı