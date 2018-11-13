Fatih Altaylı: İstanbul’da Binali Yıldırım kesin gibi, Muharrem İnce’nin adı Ankara için geçiyor

İSTANBUL: İstanbul’da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce’nin İstanbul’a aday olmayacağı kesinleşti. Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok. İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti’nin kabul edeceği adayın, CHP’ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor.

AK Parti’de ise Binali Yıldırım kesin gibi. Çok küçük bir ihtimal Süleyman Soylu.

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ANKARA: Mansur Yavaş MHP hariç tüm partilere yakın. CHP’den de, AK Parti’den de aday olabilirdi ama AK Parti’de ibre Özhaseki’ye dönmüş gibi. Yine de kesin değil. Bize gelen bilgilere göre Mansur Bey AK Parti’ye çok sıcak bakıyordu ama olmadı. Bunda Melih Gökçek etkisi olmuş olabilir. Melih Gökçek’in AK Parti’nin adayı olması 0 ihtimal bile değil. Kulislerde konuşulan Melih Gökçek adını ortaya atan MHP’nin bu konuda önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve Mansur Yavaş’a gitmesi muhtemel oyları engellemek için MHP’nin Gökçek’i aday göstermek istemesine Beştepe’nin de olumlu yaklaştığı. Ancak Melih Gökçek MHP ile kazanma ihtimali görmediği için muhtemelen girmeyecek. Ama ilginç olan AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de seçmenin Gökçek’i istediğini göstermesi.

CHP kararsız. Bazı abilerin adı geçiyor ama Kılıçdaroğlu o abilerle olmayacağı görüşünde. Mansur Yavaş İYİ Parti ile birlikte üzerinde anlaştıkları aday olabilir. İlginçtir şimdilerde Muharrem İnce’nin adı da Ankara için geçmeye başladı ama İYİ Parti İnce adına karşı. “İnce adayınız olursa bizden destek beklemeyin” mesajı gitmiş.

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Fatih Altaylı’nın yazısı