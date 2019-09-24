Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: IMF belli ki sadece muhalefetle değil iktidarla da görüşüyor

Ben gizli yapılan işleri sevmem.

Görüşün elbette ama açık açık.

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Göğsünüzü gere gere.

Sonuçta siz IMF’e gitmemişsiniz.

Zaten buradalar.

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Belli ki sadece muhalefetle değil iktidarla da görüşüyorlar.

Ve muhtemelen iş dünyası ile de görüşecekler veya görüştüler.

Kötü olan görüşme değil.

Yanlış görünen gizli görüşme.

Gizli görüşmediyseniz sorun yok.

Tabii aynı durum iktidar ve dahi görüşen herkes için geçerli.

İktidar tarafı da eğer görüştüyse, “IMF Heyeti bir kez daha borç istemek için kapımızı çaldı” şeklinde bile olsa bunu duyurabilirdi.

Sonuçta IMF heyeti bu.

Kolombiyalı kokain taciri değiller ya!

Fatih Altaylı’nın yazısı

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