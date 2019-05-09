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Fatih Altaylı: İmamoğlu, tekrarlanacak seçimde nasıl kaybedebilir?

Ekrem İmamoğlu, tekrarlanacak seçimde nasıl kaybedebilir, madde madde yazayım:

  1. En önemli madde bu. Kaybederse bundan kaybeder Ekrem İmamoğlu. Yılmaz Özdil gibi bazı yazarlar “İmamoğlu kazanacak, arkasından erken genel seçim gelecek. 2020’ye kalmadan Erdoğan gidecek” diye birkaç yazı daha yazarsa İmamoğlu kaybeder.
  2. Bazı CHP’liler ve veya kendini muhalif olarak konumlayan kimileri İmamoğlu’nun yumuşak ve birleştirici dili yerine geçmişten gelen ayrıştırıcı dili kullanırlarsa, toplumda bir rövanş hissi yaratırlarsa İmamoğlu kaybeder.
  3. 31 Mart seçiminde İmamoğlu İstanbul’da yumuşak bir dil kullanmış, buna karşılık AK Parti ülke sathında sert ve karşıtlık üzerine konumlanmış bir söylem tutturmuştu. Bu söylemin İstanbul’da seçime mal olabileceğini Binali Yıldırım bile görüyordu ve yumuşak bir dil kullanıyordu. Eğer 23 Haziran seçimi öncesi İmamoğlu ve CHP’liler dili sertleştirir, kucaklayıcı olmaktan uzaklaşırlarsa kaybederler. Çünkü AK Parti bu kez yumuşak bir üslup kullanmayı planlıyor.
  4. 23 Haziran’a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a kamp kuracak. Seçimin Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu ile değil.
  5. CHP 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da sandıklara sahip çıkmalı. Tek atımlık barut olmamalı. Fatih Altaylı’nın yazısı

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AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

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