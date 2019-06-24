Fatih Altaylı: İmamoğlu genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş

Ekrem İmamoğlu kendisinin bile ummadığı kadar büyük bir sorumluluğun altında şu anda.

Öncelikle görevi hayırlı uğurlu olsun.

Anasının ak sütü gibi helaldir.

Ama dediğim gibi sorumluluk çok ağır.

Türkiye’de ya yeni bir siyasetin başlangıcını yapacak ya da bir siyaseti yeniden Türkiye halkından uzaklaştıracak.

Tarafsız, adil, hukuka saygılı, yolsuzluğa bulaşmamış, temiz bir “Kent hizmetkarı” olursa partisinin ve kendisinin önünü açar, Türkiye’yi yeni bir yere taşır 2023’te yepyeni bir hikaye yazar veya yazılmasına vesile olur.

Çuvallar ise Türkiye’nin geleceğine ilişkin bambaşka bir yolun açılmasına neden olur!

Duyduğum kadarı ile Belediye’deki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş.

Bana doğru bir tercih gibi görünüyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı