Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: İmamoğlu genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş

Ekrem İmamoğlu kendisinin bile ummadığı kadar büyük bir sorumluluğun altında şu anda. 
Öncelikle görevi hayırlı uğurlu olsun. 
Anasının ak sütü gibi helaldir. 
Ama dediğim gibi sorumluluk çok ağır. 
Türkiye’de ya yeni bir siyasetin başlangıcını yapacak ya da bir siyaseti yeniden Türkiye halkından uzaklaştıracak. 
Tarafsız, adil, hukuka saygılı, yolsuzluğa bulaşmamış, temiz bir “Kent hizmetkarı” olursa partisinin ve kendisinin önünü açar, Türkiye’yi yeni bir yere taşır 2023’te yepyeni bir hikaye yazar veya yazılmasına vesile olur. 
Çuvallar ise Türkiye’nin geleceğine ilişkin bambaşka bir yolun açılmasına neden olur!
Duyduğum kadarı ile Belediye’deki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş. 
Bana doğru bir tercih gibi görünüyor. 

Fatih Altaylı’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi

Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...