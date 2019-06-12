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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: İmamoğlu 6 aylık amansız yarışı 3 saatlik programda riske edecek

Formula 1 meraklıları iyi bilir.

Otomobillerin birbirine yakın güçte olduğu, pilotların üst düzeyde birbirine çok denk olduğu ya da Monaco gibi, pistin bir otomobilin diğer otomobili geçmesine pek izin vermediği pistlerde Formula 1 yarışlarının sonucunu genelde ‘pit stoplar’ belirler.

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Ekrem İmamoğlu, mevcut durumda önde olduğu ve pite girmeye hiç ihtiyacı olmadığı halde bu tartışmayı isteyerek ve kabul ederek pit stop riskini aldı.

Önde götürdüğü yarışta şimdi muhtemelen 3 saatlik bir programda geride bıraktığı yaklaşık 6 aylık amansız yarışı riske edecek.

Bir bijonun geç sıkılması, bir lastiğin yanlış seçimi, bir yakıt pompasının doğru çalışmaması halinde 60 turluk yarışta 1-2 saniyelik bir hata çok pahalıya mal olabilir.

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Fatih Altaylı’nın yazısı

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