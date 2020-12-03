Fatih Altaylı: İktidar kanadı Ali Mahir Başarır’a bir teşekkür borçludur

İktidarın kendi tabanına bile anlatmakta zorlandığı, kolay kolay hesap vermeyen hükümetin birkaç kez üste üste izah etmek zorunda kaldığı ‘Katar’a satışlar’ meselesinde CHP’li Başarır öyle şuursuzca bir laf etti ki, iktidar tarafı bir anda gündemi bambaşka bir yere çekerek Katar’la ilgili suallerden kendini kurtardı.

Başarır’ın haddini ve belki kastını da aşan cümleleri ile öyle bir yeni gündem ve öyle bir yeni hedef buldu ki iktidar, geri kalan tüm mevzular 3. plana itildi.

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İktidar sıkıştığı köşeden çıktı ve karşı atağa geçti.

Bu yüzden iktidar kanadı Ali Mahir Başarır’a bir teşekkür borçludur.

Fatih Altaylı’nın yazısı