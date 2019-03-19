Fatih Altaylı: İki temsilcimizin Yeni Zelanda’ya koskoca Airbus A330 ile gitmesini yadırgadım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu.

Kabinenin bu iki önemli isminin Yeni Zelanda’ya gitmesine diyecek hiçbir şeyimiz olamaz.

Reklam

Gitmeleri lazımdı ve gittiler.

Ancak iki temsilcimizin Yeni Zelanda’ya koskoca bir Airbus A330 ile gitmelerine doğrusu biraz şaşırdım.

İki kişi için 238 tonluk dev uçak.

Reklam

Oysa devlet filomuzda Yeni Zelanda’ya uçma kapasitesine sahip daha makul uçaklar var.

Mesela ABD Başkanlarının da zaman zaman kullandığı Gulfstream G550.

O da A330 ile aynı hatta daha uzun menzile sahip.

Diyebilirsiniz ki, “Yanlarında başka bürokratlar da vardı”

Tamam da G550’ye de 19 kişi binebiliyor.

Üstelik de Business Class konforunda.

Maliyeti en azından 10’da biri oldu.

Fatih Altaylı’nın yazısı