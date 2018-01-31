Fatih Altaylı: İki gazetecinin bir gazeteciyi harcamak için Beştepe isteğini uydurduklarını herkes biliyor

SEVGİLİ Erdoğan Aktaş, Can Ataklı’nın bir yazısı üzerine “Böyle bir şey var ise mesleği bırakırım” diyor.

Aman Sevgili Erdoğan, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin.

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İyi bir gazeteci, iyi bir insan olarak bu meslekte her zaman olmanı isterim.

Ama bu konuda çok kesin konuşma sevgili dostum.

Çünkü Can Ataklı’nın yazısında bahsettiği konuyu Ankara’da bilmeyen yok. Hele hele AK Parti içinde.

Konunun seninle alakası yok ama senin kanalında program yapan iki gazetecinin, bir başka gazetecinin görevine son verilmesi için “Beştepe’den böyle istediler” diyerek patronu kandırdığını ama Beştepe’de hiç kimsenin böyle bir şeyden haberi olmadığını ve iki gazetecinin bir başka gazeteciyi harcamak için “sözde” Beştepe isteğini uydurduklarını ve bunun ortaya çıkmasıyla birlikte o gazetecinin görevine geri döndüğünü, hatta Beştepe’den bir konuğu ağırlayarak Beştepe’nin böyle bir tavrı olmadığını ispat ettiğini herkes biliyor.

Sevgili Erdoğan tüm bu gelişmelerin senin dışında olduğunu da herkes biliyor.

O yüzden senin mesleği bırakmana falan gerek yok.

Utanması gerekenler başkaları.

Fatih Altaylı’nın yazısı