Fatih Altaylı: İçimden bir ses, Yıldırım’ın İstanbul’a belediye başkanı adayı olacağını söylüyor

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Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok ama çok güçlü bir aday çıkarmak istiyor.

Erdoğan’ın ekibinde böyle bir misyon için uygun kim var?

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Yanıt basit: Binali Yıldırım.

İçimden bir ses, Başbakan Binali Yıldırım’ın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin adayı olacağını söylüyor.

Peki Yıldırım böyle bir görevi kabul eder mi?

Yıldırım’ın son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği, ama Erdoğan tarafından İzmir’e gönderildiği bilinen bir sır. Binali Bey’in bu duruma biraz burulduğu da benim bildiğim bir sır.

Başbakanlığı bırakıp büyükşehir belediye başkanlığını kabul eder mi?

Bence eder.

Fatih Altaylı’nın yazısı