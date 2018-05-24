Fatih Altaylı: Hürriyet, şampiyonluğu iki gün Dursun Özbek’i konuşturarak gündeme getiriyor

Hürriyet Gazetesi, Galatasaray’ın şampiyonluğunu üst üste iki gün Dursun Özbek’i konuşturarak gündeme getiriyor.

Özbek’e olan bu ilginin “tamamen duygusal” tarafları olmalı diye düşünüyorum.

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Bunu yapmaları kadar takındıkları tavır da ilginç.

Özbek her zamanki “gerçek dışı konuşma alışkanlığı” ile diyor ki: “Biz Terim’i 2 yıl önce almak istedik ama Federasyon Başkanı ‘O bize lazım’ dedi, o yüzden alamadık.”

İmzasız röportajı kim yaptıysa sormak aklına bile gelmiyor, “Dursun Bey, siz Lucescu’nun ayağına giderken Terim Milli Takım’dan kovulmuş ve işsizdi. O zaman niye almadınız?” diye.

Fatih Altaylı’nın yazısı