Fatih Altaylı: Herkesin muhtar adayı olmasının önünü açan AK Parti bunun pişmanlığını yaşıyor

AK Parti yönetimi bugünlerde en çok muhtarlar meselesine takılmış durumda.

Bu seçim öncesi muhtar adayları için herhangi bir sınırlama getirmeyen ve isteyen herkesin muhtar adayı olmasının önünü açan AK Parti bugünlerde bunun pişmanlığını yaşıyor.

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Çünkü her mahallede iktidar partisine yakın isimler, üçer beşer aday oldular.

Her birinin de kendi çapında bir oy potansiyeli var.

Hal böyle olunca, mahallelerde AK Partili muhtarlara verilecek oylar kaçınılmaz olarak bölünecek.

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Bu bölünme sonucunda da AK Parti’ye yakın olmayan muhtarların, AK Parti’nin en güçlü olduğu mahallelerde bile seçilme şansı olacak.

Muhtar deyip geçmeyin, AK Parti yönetimi halka en yakın temas noktalarından biri olarak gördüğü muhtarlara çok önem veriyor.

Muhtarların kaybedilmesinin, gelecek seçimler açısından büyük sıkıntı yaratacağını düşünüyorlar.

Fatih Altaylı’nın yazısı