Fatih Altaylı: Gül’ün ‘günahı’ bildiğimizden büyük olmalı

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Anladığım kadarıyla Abdullah Gül, bizim gibi sıradan insanların bilmediği, görmediği, izlemediği birtakım faaliyetler içerisindeydi.

Hürriyet gibi hükümet ile merkez arasında durmaya çalışan bir gazetenin çok okunan bir yazarı bile Gül’ü “sinsilikle” suçladığına göre Gül’e yönelik olarak eski partisinden gelen “sert salvo”nun arkasında bilmediğimiz bir şeyler olmalı.

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Çünkü Gül’ün bu denli hedef olmasını ben anlamlandıramıyorum.

Eski Cumhurbaşkanı sadece şunu söyledi:

“KHK’daki bu madde biraz muğlak. Daha net ifadelerle yeniden yazılırsa iyi olur.”

Bu son derece sıradan, basit, az cesur bir tavşanın bile kullanabileceği bir ifade.

Buna verilen tepki ise çok büyük.

Bu cümleye bu kadar sert tepki verilmez.

Bu cümleyi söyleyen birine, “İçine Kemal Kılıçdaroğlu kaçmış AK Partili” muamelesi yapılmaz.

O nedenle diyorum ki bu meselede bizim bilmediğimiz bir şey var.

AK Partililer eski arkadaşları Gül’ü Dante’nin cehenneminin 7’nci katına göndermeye çalıştığına göre, “günahı” bildiğimizden büyük olmalı.

Fatih Altaylı’nın yazısı