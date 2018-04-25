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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Gül’ü aday gösterirse abartmıyorum CHP’lilerin yüzde 90’ı Akşener’e oy verir

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İddia o ki, CHP ile Saadet’in ortak adayı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gülolacakmış.

Gerçek mi değil mi bilemem.

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İddia.

O zaman aklıma şu sualler geliyor:

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2007 yılında 367 saçmalığına sığınarak Gül’ün adaylığını engellemeye çalışan CHP, bugün çok daha yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı için Gül’ü tercih ediyorsa, o gün niye karşı çıktınız?

Üstelik de o günkü karşı çıkış yüzünden bugünkü başkanlık sisteminin yolu açıldı.

Diyebilirsiniz ki, “Erdoğan’dansa Gül’ü tercih ederiz”.

Siyasetten sizin kadar anlamam ama size bir şey söyleyeyim.

Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur.

CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir.

Değil Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtkabir’den çıkıp Gül’ü aday gösterse, CHP’lileri Gül’e oy vermeye ikna edemez.

Eğer Gül aday olursa, 2. tur Akşener ile Erdoğan arasında olur.

Fatih Altaylı’nın yazısı 

 


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