Fatih Altaylı: ‘Gül yakın çevresine olan bitenden üzüntü duyuyorum’ diyormuş

ABDULLAH Gül’ün “bilumum muhalefetin” ortak adayı olarak gösterilmemiş olması, başta Fehmi Koru olmak üzere bazılarını çok üzdü.

Niye olduğunu anlamadığım gibi, “Armut piş ağzıma düş” anlayışının da siyasette yeri olduğunu düşünmelerine şaşırıyorum.

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Abdullah Bey, Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldığı günden bu yana hiçbir siyasi faaliyette bulunmamış…

Bir-iki tweet atarak “yarım yamalak” kimi olaylara tepkiler göstermiş…

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Hiçbir mevzuda net bir taraf olmamış…

Ama seçimler yaklaşınca “tüm muhalefetin ortak adayı” olmak istemiş.

Allah var, ağzından duymadık, çevresinden gelen bilgiler böyle.

Peki niye ve hangi hakla…

CHP’nin de desteğiyle aday olmalıymış!

Niye?..

Gül’ün CHP ile ne alakası var?

Yakın çevresine, “Olan bitenden üzüntü duyuyorum ve benim de sorumluluğum olduğunu düşünüyorum” diyormuş.

Fatih Altaylı’nın yazısı