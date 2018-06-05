Fatih Altaylı: Generalin hesabı tam bir kurmay hesabı

Hükümet yanlısı medya, “O general Afrin kahramanı. İnce o yüzden görevden alınmasını istiyor” diyor.

İnandırıcı değil.

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İnce ve CHP tarafı meseleye bir askerin siyasi tavır alması diye yaklaşıp tepki gösteriyor.

Ben ise meseleyi, o generalin, bir kurmay subay olarak “tehdit algısı önceliği” değerlendirmesi yapıp kurmaylığının hakkını vermesi olarak görüyorum.

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Generalimiz hızlıca bir durum değerlendirmesi yapıyor

Alkışlamazsam “General alkışlamadı” diye haber yapılacak, alkışlarsam “General alkışladı” diye.

Yakın dönemde bu haberlerden hangisi daha büyük tehdit içeriyor?

Elbette alkışlamadı denmesi.

O zaman öncelikli tehdidi bertaraf edeyim.

Generalin hesabı tam bir kurmay hesabı.

Fatih Altaylı’nın yazısı