Fatih Altaylı: Genç meslektaşlarım haberi hukuk servisine sorsunlar, cumhurbaşkanlığına değil

Elbette kendine gazeteci diyen biri isterse yazacağı yazılar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı arayıp izin alabilir.

Kendi bileceği iştir.

Ancak Serdar Turgut bunu MİT Başkanı ile ilgili bir haberi vermenin yasalara aykırı olup olmadığı endişesi ile yaptıysa büyük bir yanlış yapmış demektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim yetkililerinden şifahi veya mesaj yolu ile izin almak yasa dışı bir işi yasa içine çekmez.

Bir savcı çıkıp dava açar ise savcıya “Bakın bana izin verdi Cumhurbaşkanlığı İletişim yetkilileri” diyemezsiniz.

O yüzden genç meslektaşlarıma önerim, eğer bir haberin suç olup olmadığı ile ilgili şüpheleri var ise gazetenin hukuk servisine sorsunlar.

Cumhurbaşkanlığı’na değil.

Fatih Altaylı’nın yazısı