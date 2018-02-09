Fatih Altaylı: Gazetemizin yazarı Nagehan Alçı, televizyonda talihsiz bir fikir zikretti

Gazetemizin yazarı Nagehan Alçı, televizyonda talihsiz bir fikir zikretti.

Ege’deki bazı küçük adacıkların Yunanlılar tarafından oldubittiye getirilerek işgal edildiği iddia edilince Alçı, “Üzerinde üç-beş keçi otlayan kaya parçacıkları için savaşalım mı yani?” deyiverdi.

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Bir ülkenin toprağına sahip çıkması için ille de üzerine bir müteahhit tarafından site mi yapılmış olması gerekiyor!

Alçı “Öyle bir işgal yok” deseydi bu tartışılabilirdi.

Ama bu sözü tartışılmaz bile.

Nagehan kardeşim gidip gördü mü bilmiyorum ama ben çok gittim.

Doğu’da, Güneydoğu’da uğruna binlerce şehit verdiğimiz dağların bazı bölgelerinde keçi bile otlamıyor.

Ama keçilerin bile çıkamadığı o dağlarda evlatlarımız ölüyor.

Uğruna savaşılacak vatan parçasında ille de yalı olması gerekmiyor!

Fatih Altaylı’nın yazısı