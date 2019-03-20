Fatih Altaylı: ‘Galiba Mansur Yavaş kazanacak’ demeye başladım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kimin kazanacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu.

Anketlerin büyük bölümü Mansur Yavaş derken, birkaçı da Özhaseki’yi önde gösteriyordu.

Reklam

Gazeteci her şeyden haberdardır diye bana soranlara “Hiçbir fikrim yok” diyordum.

Ancak iktidar kanadı Mansur Yavaş için öylesine cansiperane çalışmaya başladı ki, artık “Galiba Mansur Yavaş kazanacak” demeye başladım.

Önce seçime kısa süre kala ortaya bir takım iddialar attılar.

Reklam

Sonra da Yavaş hakkında bir soruşturma açıldığı haberleri yayıldı.

Çok açık ki, bunlar Mansur Yavaş’a yarayacak şeyler.

Fatih Altaylı’nın yazısı