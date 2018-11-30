Fatih Altaylı: FETÖ’cüler hâlâ ABD’deki iş adamlarından himmet talebinde bulunuyor

FETÖ konusu ise ABD’deki Türklerin en yakından ilgilendiği konu. Anlatılanları aktarıyorum:
– FETÖ’cüler burada hiç olmadıkları kadar aktif.
– Hâlâ buradaki iş adamlarına gelip himmet talebinde bulunuyorlar. Ancak eskiden talep ettikleri paraları değil daha düşük miktarları istiyorlar.
– Anlaşılan o ki, ABD’ye çok miktarda, milyarlarca dolar denilebilecek bir para aktarmışlar. Burada iş yapan herkese ortaklık, birlikte iş yapma, sermaye desteği gibi öneriler getiriyorlar.
– Bu teklifleri kabul eden yok ama herkesi tehditvari konuşmalarla ikna etme çabası içindeler. “Bu dönem geçecek, o zaman pişman olursunuz” diye aba altından sopa gösteriyorlar.
– Hâlâ Türkiye’de etkin olduklarını ima eden sözler söylüyorlar.
– Amerika’daki okulları hâlâ faal ve artık ABD ile daha yakın ilişkileri varmış gibi görünüyor.
– Siyasetçilerle, sivil toplum önderleriyle ve dini gruplarla akçeli ilişkiler kurdukları iddia ediliyor.
– Eskiden Demokratlarla yakınlardı şimdi Cumhuriyetçilerle de yakınlaşmaya çalışıyorlar.