Fatih Altaylı: FETÖ’cüler hâlâ ABD’deki iş adamlarından himmet talebinde bulunuyor

FETÖ konusu ise ABD’deki Türklerin en yakından ilgilendiği konu. Anlatılanları aktarıyorum:

– FETÖ’cüler burada hiç olmadıkları kadar aktif.

– Hâlâ buradaki iş adamlarına gelip himmet talebinde bulunuyorlar. Ancak eskiden talep ettikleri paraları değil daha düşük miktarları istiyorlar.

– Anlaşılan o ki, ABD’ye çok miktarda, milyarlarca dolar denilebilecek bir para aktarmışlar. Burada iş yapan herkese ortaklık, birlikte iş yapma, sermaye desteği gibi öneriler getiriyorlar.

– Bu teklifleri kabul eden yok ama herkesi tehditvari konuşmalarla ikna etme çabası içindeler. “Bu dönem geçecek, o zaman pişman olursunuz” diye aba altından sopa gösteriyorlar.

– Hâlâ Türkiye’de etkin olduklarını ima eden sözler söylüyorlar.

– Amerika’daki okulları hâlâ faal ve artık ABD ile daha yakın ilişkileri varmış gibi görünüyor.

– Siyasetçilerle, sivil toplum önderleriyle ve dini gruplarla akçeli ilişkiler kurdukları iddia ediliyor.

– Eskiden Demokratlarla yakınlardı şimdi Cumhuriyetçilerle de yakınlaşmaya çalışıyorlar.

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Fatih Altaylı’nın yazısı