Fatih Altaylı: Fakıbaba bilsin ki, eğer bu ülkede et 70 liraysa bu onun sorunudur

Ben uzunca bir zamandır 29 liraya et falan görmedim.

Ne idüğü belirsiz ithal etleri yemek zaten istemiyorum ve eti 70 liraya değil ama geçen hafta 58 TL’ye aldım.

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Konum da bu değil.

Sayın Fakıbaba bilsin ki, eğer bu ülkede et 70 liraysa bu onun sorunudur.

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Çünkü etin 70 lira olduğu bir ülkede hayvancılık bu yüksek fiyatlara rağmen gelişmiyorsa…

Et üreticisi bu fiyatlara rağmen zarar ediyorsa…

Besicilik, yüksek et fiyatlarına rağmen kârlı bir işkolu olmaktan uzaklaşmışsa…

Bu Tarım Bakanı’nın sorunudur.

Bunu kendi sorunu olarak görmeyen Tarım Bakanı, bu ülkenin Tarım Bakanı değildir.

Fatih Altaylı’nın yazısı