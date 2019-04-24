Fatih Altaylı: F-35 meselesi rezalete dönüşme yolunda ilerliyor

ABD’nin ve kongresinin, “Rusya’dan S-400’ler alınırsa F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi” tehdidi acaba bir tehdit mi, yoksa Türkiye için bir şans mı?

Bunu ciddi ciddi tartışmak gerektiği kanaatindeyim.

Reklam

Bana sorarsanız, okuduklarıma dayanarak söyleyebilirim ki, “Eğer tek yaptırım F-35’leri vermemek” olacaksa eğer Türkiye sırf bu nedenle S-400’leri almalı ve F-35 programından kazasız belasız çekilip bir de üzerine tazminat almalı.

Çünkü F-35 meselesi, tam bir rezalete dönüşme yolunda hızla ilerliyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı