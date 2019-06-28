Fatih Altaylı: Eskiden televole vardı, şimdi terörvole var

Abdullah Öcalan’la kimin görüşebileceğine Adalet Bakanlığı karar veriyormuş. Bakanlık da entelektüel seviyeyi yükseltmek için bir akademisyenle görüşmesini uygun görmüş.

Yani konunun devletle alakası falan yokmuş.

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Osman Öcalan’ın TRT Kurdi ile yaptığı röportaj ise Osman Öcalan’ın isteğiyle gerçekleşmiş.

Diyeceksiniz ki, TRT her isteyenle röportaj mı yapıyor?

Elbette hayır ama reytinginiz varsa olabilir.

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Çünkü TRT Kurdi’nin başarılı yönetimi reytingleri arttırmak için böyle bir röportajı yapmış.

Yani ortada bir devlet işi falan yok.

Mesele tamamen reyting.

Olayın bu kadar basit olduğunu öğrenince rahatladım.

Korkacak bir şey yok.

Sadece eskiden Televole vardı.

Şimdi Terörvole var…

Fatih Altaylı’nın yazısı