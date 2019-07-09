Fatih Altaylı: Eskiden bir adap, çelebilik vardı

O yüzden Baklavacı Seydioğlu’nun emniyet şeridinden giderken, bir anlığına yasa dışılıktan çıkıp, hak yemekten sağladığı avantajı sürdürmek istemesine aman vermeyen sürücünün önünü kesmesi çok normal.

Eskiden bir adap, bir çelebilik vardı.

Kentli kültürüne adapte olmamışlarda bile Anadolu’dan getirdiği bir “Hürmet” duygusu olurdu.

Hiç değilse yanında kadın olan adama bir şey demezlerdi…



Bunlar bile kalmadı.

Bu rezil olay kayda alındığı için görüldü, duyuldu, tepki gösterildi.

Her gün bunlardan onlarcası yaşanıyor.

Kimsenin haberi olmadan.

Çünkü toplumca adabımızı kaybettik, edebimizi kaybettik.

İnsanlığımızı kaybettik.

Sözde Muhafazakar bir dönemde, adamlığımızı, insanlığımızı bile muhafaza edemedik.

Varın gerisini siz düşünün.

Fatih Altaylı’nın yazısı