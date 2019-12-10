Fatih Altaylı: Erdoğan’ın Aydın Doğan’ı övdüğü konuşması teşkilatta olumlu yankılanmadı

Aydın Doğan’ın ticaret hayatına atılışının 60’ncı yıl dönümü münasebetiyle verdiği daveti duydunuz, orada olanları okudunuz mutlaka.

Sağ olsun Aydın Bey beni de davet etmişti ama katılmadım.

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Çünkü artık midem bazı şeyleri kaldırmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geceye katılmasını ise bu kapsama sokmam.

Siyasetçiler sevseler de sevmeseler de zaman zaman böyle gecelere katılırlar, işlerinin bir parçasıdır.

Doğan’ın 60. Yıl gecesinin Başkonuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de konuşma yapmış.

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Konuşmasında Aydın Doğan’ı övmüş, Türkiye’ye katkılarından dolayı teşekkür de etmiş.

Benden duymuş olmayın ama o konuşmanın AK Parti teşkilatlarında ve AK Partili gençlik üzerinde pek de olumlu yankılanmadığını duyuyorum.

“Biz bu adamla ve onun temsil ettiği şeyle 30 küsur yıldır mücadele ettik. Bu teşekkür de neyin nesi” diyenlerin sayısı hiç de az değil.

Fatih Altaylı’nın yazısı