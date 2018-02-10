Fatih Altaylı: Erdoğan, Suriyeli mültecilerin toplumda yarattığı rahatsızlığın farkında

“Suriyeliler ülkelerine dönsünler” diyenlere türlü hakaret eden troller, aniden suspus oldular.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3.5 milyon Suriyeli de ilanihaye burada kalmayacaklar herhalde. Ülkelerine dönecekler” dedi.

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Çünkü siyaseti herkesten, hepimizden daha iyi okuyan Erdoğan, Suriyeli mültecilerin toplumda yarattığı rahatsızlığın farkında.

Açıkçası ben kendi adıma çok da rahatsız değilim.

“Niye?”sini söyleyeyim.

Mültecilik bir insanlık dramıdır ve kimse gönüllü mülteci olmaz.

Sorunlu coğrafyalarda yaşayan bir insanın bir gün mülteciye dönüşmeyeceğinin garantisini kimse veremez.

Fatih Altaylı’nın yazısı