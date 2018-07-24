Fatih Altaylı: Enis Berberoğlu’nun tutuklu kalması için yasal dayanak yoktur

Konuştuğum tüm hukukçular aynı şeyi söylüyor: “Enis Berberoğlu yeniden dokunulmazlık kazanmıştır ve acilen serbest bırakılmalıdır.”

Yargıtay’ın bu konudaki kararı bence de doğru değil.

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Eğer Enis Berberoğlu’nun seçimlere girmesini engelleyecek kesinleşmiş bir mahkumiyeti yok ise… Salıverilip, TBMM’de yemin etmesini engelleyecek bir durum da yok demektir.

Geçmişte bunun pek çok örneği var. Hatta yakın geçmişte.

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Berberoğlu salıverilir. Gider yeminini eder.

Dokunulmazlığı tekrar kaldırılırsa yeniden tutuklanır. O ayrı.

Ama bugün tutuklu kalması için hiç bir yasal dayanak yoktur.

Fatih Altaylı’nın yazısı