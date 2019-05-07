Fatih Altaylı: El Cebir mezardan çıksa çözemez YSK teoremini

YSK tarihi bir karar verdi. Gerçekten tarihi. Uzun yıllar unutulmayacak, tarihe geçecek bir karar.

Tam kanunsuz ilçe seçim kurulları aslında tam da kanunsuz değilmiş. Çünkü ilçe belediye başkanlarının seçiminde, il genel meclisi seçiminde kanunsuzluk yapmamışlar. Sadece ve sadece büyükşehir belediye başkanının seçiminde kanunsuzluk yapmışlar.

Reklam

Bir garip matematik bu.

Tam ama üçte bir.

Yarım ama çeyrek.

Reklam

Onda bir ama sekizde 6.

Kafanız mı karıştı?

Yormayın boşuna. El Cebir mezardan çıksa çözemez YSK teoremini.

Fatih Altaylı’nın yazısı