Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Dündar’ın Küçükkaya’yı arayarak ‘Sen de sunma’ dediği iddiası ortalıkta dolaşıyor

4 gazetecinin adının bulunduğu bir liste hazırlanmış.

Bu listeden İsmail Küçükkaya ismini bizzat Binali Bey istemiş.

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“En muhalif o görünüyor. En azından kanalı itibarıyla muhalefetten olduğu algısı daha kuvvetli olacaktır” diyerek Küçükkaya’yı seçmişler.

Bu seçimden memnun olmayan AK Parti içinden isimler de varmış, Küçükkaya’yı muhalif görmeyenler de!

Bu arada ilginç bir de iddia var.

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Uğur Dündar’ın İsmail Küçükkaya’yı arayarak “Sen de sunma” dediği, hatta bu konuda baskı yaptığı iddiası ortalıkta dolaşıyor. 

Doğru mudur, değil midir bilmiyorum ama ciddi ciddi söyleniyor bu.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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