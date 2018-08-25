Fatih Altaylı: ‘Derin Amerika’ şimdilik Trump’tan memnun ve kullanmaya devam etmek istiyor

Trump, “Azledilirsem ekonomi çöker” dedi önce.

Dün de bir diğer avukatı, eski New York Belediye Başkanı Guiliani bir adım öteye giderek “Trump görevden azledilirse ülkede ayaklanma çıkar” diye daha net bir tehdit savurdu.

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Bir ayaklanma çıkar mı, çıkmaz mı bilemem.

Bence Trump’ı destekleyen eğitimsiz Amerikalılar ayaklanma falan çıkarmaz. Hatta Trump’ın görevden alındığını bile sağır sultandan sonra duyar ama görünün o ki, “Derin Amerika” şimdilik Trump’tan memnun ve kullanmaya devam etmek istiyor. Üç gündür tüm Amerikan televizyonları bu konuyu sürekli tartışıyorlar. “İmpeachment” olacak mı, olmayacak mı?

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FOX News bile tarafsız bir yayın yapma gayretinde.

İnternette ise iki haftadır “Trump görevden alınmalı mı?” yolunda anketler zaten yapılıyordu ancak şimdi kamuoyu araştırma şirketleri de ciddi anketler yapmaya başladılar.

Sonuçlar ilginç.

İddialar ciddileşip, isnatlar çoğaldıkça ABD halkının Trump’a desteği artıyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı