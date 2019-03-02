Fatih Altaylı: Demirören ortaya kocaman bir soru işareti bırakarak istifa etti

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti, biliyoruz.

Ancak ortaya kocaman bir soru işareti bırakarak.

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Başkan Demirören’in istifasından önceki son icraatı Şenol Güneş’i Milli Takım Teknik Direktörü atamak oldu.

Demirören ilginç bir biçimde ikinci kez bir süper lig takımının başında, üstelik de takımı iddialı bir konumda olan bir hocayı Milli Takım’a getiriyor.

Benim anlamadığım şeylerden biri bu. Ama asıl soru işaretli olan mesele, giden başkanın gelecek olan başkana büyük bir saygısızlık yaparak 4 yıl çalışacağı bir teknik direktörü belirleyerek gitmesi.

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Bir insan bunu niye yapar anlamak mümkün değil.

Fatih Altaylı’nın yazısı