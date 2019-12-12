Fatih Altaylı: Davutoğlu’nun partisinin adı ‘Gelecek Partisi’ olarak kesinleşti

Ve şimdi sıra geldi partinin ‘gerçek’ ismini açıklamaya.
Uzun tartışmalardan sonra Davutoğlu’nun partisinin adı ‘GELECEK PARTİSİ’ olarak kesinleşti.
Birkaç gün içinde eski AK Parti Genel Başkanı yeni ‘Gelecek Partisi Genel Başkanı’ olacak.
Partinin kurucular kurulunda Davutoğlu’nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan gibi, gazeteci Hakan Albayrak gibi ‘bildik’ ve ‘beklenen’ isimlerin yanı sıra epey de yeni bilinen veya duyulmamış isimler de yer alıyor.
Gelecek Partisi’nin Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyorum.