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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Davutoğlu ile Babacan ailece turistik gezideydiler

 

Siyaset ilginç bir şey.

Seçimlerden önce AK Partililerin en kızdığı AK Partili siyasetçi olan eski Cumhurbaşkanı  Abdullah Gül,  Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın  Beştepe’deki davetinde  en ön sırada oturuyordu.

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Buna mukabil seçimlerden önce Erdoğan ile birlikte yana yana mütebessim poz veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile kimi AK Partililerin, “Acaba bakan olacak mı?” diye hevesle beklediği Ali Babacan birlikte ailece turistik gezideydiler.

Acaba diyorum, Abdullah Gül, hepsini temsilen mi Beştepe’deydi?

Fatih Altaylı’nın yazısı


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