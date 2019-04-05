Fatih Altaylı: Darbe demenin normal ve sıradan hiçbir tarafı yok

Yukarıda da söylediğim gibi fark az olunca yeniden sayım normal ve sıradan bir işlem olmalı.

Ama bazı şeyler var ki, ne yapsanız normal veya sıradan olamaz.

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Mesela günlerce “En güvenilir seçim sistemi bizde, sandık güvenliği tam ve eksiksiz” diye beyanat verip, seçimin ertesi günü sonuç istediğiniz gibi çıkmayınca “Darbe. Sandıklara darbe” demenin normal ve sıradan hiçbir tarafı yok.

Üstelik yıllardır sandık güvenliğini en iyi uygulayan partinin AK Parti olduğu bilinirken.

Belki de şaşırtıcı olan bu kez ilk defa CHP’nin sandıklara ve seçmenin oyuna sahip çıkma beceresini göstermiş olması.

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Kim bilir belki de “darbe” dedikleri bu olsa gerek.

Fatih Altaylı’nın yazısı