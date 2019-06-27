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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Danıştay’da bir nebze hukuk kaldı ise bu saçmalık iptal edilir

İstanbul ve Ankara’da başkanlıkları kaybedip, meclislerde çoğunluğu elde eden AK Parti, belediye başkanlarının elini kolunu bağlayıp, iş yapamaz hale getiriyor.

Allah aşkına iş mi bu!

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Sonuçta belediye başkanları, tüm hizmetleri atayacakları yardımcıları, genel sekreter, şube müdürleri ve iştirak genel müdürleri ile yürütürler.

Bir başkan ancak ekibi ile var olabilir.

Geçmişte aynı olmasa da benzer bir durumu Cumhurbaşkanı’nın  AK Parti’den olmaması nedeniyle yaşayıp, mağdur olan ve bu mağduriyetini sık sık dile getiren AK Parti’nin bu yaptığına kim doğru diyebilir.

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Belediye başkanlarının elini kolunu bağlamaya çalışmak CHP’ye mi kötülüktür, yoksa bu kentlerde yaşayan insanlara mı!

Kendine yapıldığı zaman bağırdığını, başkasına yapmak neyin nesidir ya da!

Ben size söyleyeyim.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesi Danıştay’a götürülür.

Ve Danıştay’da bir nebze hukuk kaldı ise bu saçmalık iptal edilir.

Ama yapılan ayıp olarak hafızalarda yerini alır!

Fatih Altaylı’nın yazısı

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