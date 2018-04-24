Fatih Altaylı: Cumhur ittifakının beklediği ‘CHP-HDP’ ittifakı idi, buldukları ittifak pek hoşlarına gitmedi

Doğrusunu isterseniz, bu durumun hem CHP’ye hem de İYİ Parti’ye yaramayacağını düşünüyordum.

Siyasete hile ya da hülle karıştırmanın olumsuz sonuçlar doğuracağını zannediyordum.

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Siyasetçi olmayan bir kafam olduğu için yanılmışım anlaşılan.

Çünkü gerek AK Parti’nin gerekse MHP’nin bu hamleye gösterdiği tepkiden CHP ve İYİ Parti’nin kendileri açısından doğru bir iş yaptıklarını düşünmeye başladım.

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Ben bu yapılanın iktidar blokunu sevindireceğini düşünürken tam aksi oldu.

“Cumhur ittifakı” bu yeni duruma hayli bozuldu.

Bozulmakla kalmadı, sinirlendi.

Sinirlenmekle kalmadı, tepkisini gizlemeye bile gerek görmeden en üst perdeden eleştirmeye başladı.

Oysa gerek AK Parti gerekse MHP, diğer partilere “Hadi siz de ittifak kurun” diyordu haftalardır.

Muhalefet ise bekliyordu.

“Kurun kurun” dedikleri, hatta “Kuramazsınız ya!” diye nanik yaptıkları ittifak, en azından “yardımlaşma” olarak kurulunca kızdılar.

Zannederim cumhur ittifakının beklediği “CHP-HDP” ittifakı idi.

Umdukları çıkmayan buldukları ittifak pek hoşlarına gitmedi.

Fatih Altaylı’nın yazısı