Fatih Altaylı: Corona ile dini referanslarla baş etmeye çalışmayalım lütfen

Corona ile dini referanslarla baş etmeye çalışmayın lütfen.

Bakın daha önce yazdım, Ortaçağ’da kilise aynen bunu yaptı.

Veba ile din üzerinden mücadele etmeye kalkıştı.

Sonunda kaybeden din oldu.

Din savaşları çıktı.

Reform hareketi oluştu.

Avrupa’da din zayıfladı.

Şimdi bizde de corona ile mücadelede ‘İslami kurallar’ öne çıkarılıyor.

Madem öyle neden İran’da her gün yüzlerce kişi ölüyor.

İran bir din devleti değil mi?

Adında bile ‘İslam‘ yok mu!

Fatih Altaylı’nın yazısı