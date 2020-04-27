Fatih Altaylı: Çin’le birlikte sanık sandalyesine oturması muhtemel ülke Fransa

Wuhan Mikrobiyoloji Enstitüsü 1950’lerin ortasında kurulmuş bir kurum.

Burayı baş şüpheli konumuna getiren ise 2015’te buraya eklenen P4 kategorisindeki bir laboratuvar.

P4 ya da Amerikan değerlendirmesine göre BSL4 en tehlikeli virüslerle uğraşan laboratuvarlara deniyor.

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Ancak burada mesele Çin’le sınırlı kalmıyor ve devreye Fransa giriyor.

Çünkü Çin, Wuhan’daki enstitüde P4 düzeyinde bir laboratuvar kurmaya karar verdiği zaman bu işi Fransa ile birlikte yapıyor.

Fransızların ünlü Pasteur Merieux şirketi ile birlikte.

2015 yılında başlayan çalışmalar 44 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanıyor ve P4 kategorisindeki virüs laboratuvarı 2017 yalında Fransız bakanların katılımı ile tam olarak açılıyor.

Açılışından bugüne kadar da buradaki tüm eğitimleri Merieux ve 50 Fransız uzman veriyor.

Yani içeride ne olup bittiği Fransızların bilgisi hatta kontrolü dahilinde.

Yani bir manada Çin’e karşı açılacak davada Çin’le birlikte sanık sandalyesine oturması muhtemel ülke Fransa.

Fatih Altaylı’nın yazısı