Fatih Altaylı: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesin olan tek isim Kılıçdaroğlu

Adayı belli olmayan tek parti var; CHP.

Düşünüyorlar.

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Taşınıyorlar.

Haksız da sayılmazlar. Sorumluluğun büyüğü üzerlerinde. Ne de olsa anamuhalefet.

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CHP’de kimin aday olacağı belli değil ama kimin aday ‘olmayacağı’ kesin.

AK Parti’nin, CHP’nin adayı olmasını istediği bir kişi var:

Kemal Kılıçdaroğlu.

İşte CHP’nin de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesin olan tek isim de aynı kişi:

Kemal Kılıçdaroğlu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında Cumhurbaşkanı olma niteliklerini haiz herkesin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var. İki kişi müstesna.

Bunlardan ilki Recep Tayyip Erdoğan.

İkincisi de Kemal Kılıçdaroğlu.

Başka kim olabilir?

Fikrim yok.

Ama sanki üzerinde en fazla durulan isim Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.

Fatih Altaylı’nın yazısı