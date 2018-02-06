Fatih Altaylı: CHP’de işler iyi değil

“Her ikisini de genel başkanlığa layık görüp birini tercih eden delegeler” olabilir.

Ama sadece bir adaya imza verilen bir yerde kendi adayına destek vermeyen bir delege meselesi olacak iş değil.

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Bu ancak şunu gösterir: “Bu imzalar canı gönülden değil, genel merkez korkusu nedeniyle verildi.”

Çünkü imza açık, oy gizli.

Bu da çok açık biçimde gösteriyor ki, CHP’de işler iyi değil.

Bana sorarsanız, imza verdiği genel başkan adayına oy vermeyen bir delege, genel seçim günü sandığa gittiğinde delegesi olduğu partiye de oy vermeyebilir.

Kimbilir CHP delegelerinin bazıları AK Parti’ye, bazıları İYİ Parti’ye, bazıları da HDP’ye oy veriyordur.

Ne olsa delegelik açık, seçimdeki oy ise gizli…

Fatih Altaylı’nın yazısı