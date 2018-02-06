Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: CHP’de işler iyi değil

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

“Her ikisini de genel başkanlığa layık görüp birini tercih eden delegeler” olabilir.

Ama sadece bir adaya imza verilen bir yerde kendi adayına destek vermeyen bir delege meselesi olacak iş değil.

Reklam

Bu ancak şunu gösterir: “Bu imzalar canı gönülden değil, genel merkez korkusu nedeniyle verildi.”

Çünkü imza açık, oy gizli.

Bu da çok açık biçimde gösteriyor ki, CHP’de işler iyi değil.

Bana sorarsanız, imza verdiği genel başkan adayına oy vermeyen bir delege, genel seçim günü sandığa gittiğinde delegesi olduğu partiye de oy vermeyebilir.

Kimbilir CHP delegelerinin bazıları AK Parti’ye, bazıları İYİ Parti’ye, bazıları da HDP’ye oy veriyordur.

Ne olsa delegelik açık, seçimdeki oy ise gizli…

Fatih Altaylı’nın yazısı 

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

İtalyan basını: Çeşnicibaşısını mevkidaşının mutfağına sokmak isteyen Erdoğan’a ret

Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyaretinin ayrıntılarını İtalyan basınından aktardı: “Erdoğan beraberindeki çeşnicibaşını, Roma’da ziyaret ettiği İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mutfağına sokmak istemiş. 24 saatlik ziyarette, Cumhurbaşkanlığı sarayı ‘Quirinale’de dün bir öğle yemeği tertip eden İtalyan mevkidaşı ne ki talebi, ‘Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!’ diyerek geri çevirmiş.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...