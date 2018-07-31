Fatih Altaylı: CHP yönetimi 11 milyon 354 bin 190 seçmenin her birine ihanet etmekle meşgul

‘CHP yönetimi Atatürk’e hakaret ediyor’ demiştim.

Biraz daha ileri gideceğim.

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CHP yönetiminin, bu ülkenin dertleri, sorunları, geleceği ile ilgili hiçbir kaygısı, hiçbir sorumluluk hissi yok.

Ülkeye ve kendilerine oy veren 11 milyon 354 bin 190 seçmenin her birine ihanet etmekle meşguller.

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Evet, İ HA NET

Ağır mı geldi!

Gelmesin.

Hafif bile kalıyor.

Ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılmış.

Türkiye’nin 95 yıllık yönetim sistemi değişmiş.

Dört bir yanda sorunlarla boğuşan ülke, bir yandan da yeni sisteme adapte olmaya çalışıyor.

Bu arada ABD ile tarihin en önemli bunalımlarından birini yaşamanın arefesindeyiz.

Ekonomik kaygılar had safhada.

Tüm bunlar olurken CHP nerede?

Yok.

Fatih Altaylı’nın yazısı