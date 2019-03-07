Fatih Altaylı: Canan Karatay hocanın yanıtlarında bir bilimsellik bulamadım

Canan Hoca bana iki e posta yolladı ve “Canan Karatay, bu konuda bilimsel makale yazmadı, yayını yok” eleştirime yanıt verdi.

Ancak Canan Karatay Hoca’nın yanıtlarında da açık söylemek gerekirse bir bilimsellik bulamadım.

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İlk yolladığı şey 2014 yılında Londra’da yapıldığını söylediği bir sunum.

Ancak sunum bir bilimsel toplantıda mı, yoksa bir 5 çayında mı yapılmış bir bilgi yok.

Genel olarak kolesterolün zaten bilinen yararlı yönlerini anlatıyor, vücuttaki işlevlerini gösteriyor.

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Şeker ve doymuş yağlardan uzak durulması gerektiğini söyleyerek bitiriyor.

Karatay’ın yolladığı diğer yayınlar ise Dr. Zoe Harcombie adındaki bir doktorun yazdıkları.

Ancak bunların yazıldığı saygın bir tıp dergisi falan değil. Bir blog. Aynı zamanda Dr. Harcombie’nin de diyet kitabının reklamının yapıldığı bir blog.

Fatih Altaylı’nın yazısı