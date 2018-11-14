Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Bunlar provokasyonsa, Diyanet bunun neresinde

Bu toplumun yüzde 90’ının Atatürk’le bir sorunu yok; saygısında, sevgisinde, hürmetinde bir eksiği yok.

Bu nedenle bu tekil tutumların çok da kıymeti yok.

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Mesele kamusal tutum.

Mesele rol model siyasetçilerin tavrı.

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Atatürk’e onların saygısı.

Orada sorun yok ise bu bireysel saçmalamalar, saygısızlıklar çok önem taşımıyor.

Hatta tam aksine, bu olaylardaki ani artış ve bunların anında sosyal medya üzerinden yayılması sanki ortada bir provokasyon varmış hissiyatı da uyandırıyor.

Tabii Diyanet İşleri Başkanı’nın 10 Kasım günü tescilli Atatürk hakaretçisinin yanında poz vermesi ayrı bir mesele.

Ya Diyanet İşleri Başkanı da bu provokasyonun bir parçası ve aynı amaçla hareket eden ya da ettirilen birisi.

Yok provokasyonun bir parçası değilse bu ziyaretin icazetini nereden aldığı gibi bir sorun var.

Fatih Altaylı’nın yazısı 


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