Fatih Altaylı: Bugün çok açık biçimde 28 Şubat kararları uygulanıyor

Bugün çok açık biçimde 28 Şubat kararları uygulanıyor.

Hem de çok sert ve çok etkin biçimde.

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Fethullah Gülen’in FETÖ eliyle kurmaya çalıştığı paralel devletle çok etkin bir mücadele var. Arazları olsa da yeterli görülmese de AK Parti dışındaki bir parti tarafından yürütülse kıyamet koparılacak bir mücadele sürdürülüyor.

FETÖ’nün yarattığı ortam devletin ve devleti yönetenlerin bilinçlerine yerleştiği için, bugün başka cemaat ve tarikatların da benzer bir hal almasına karşı önlemler düşünülüyor.

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Diyanet, bu tip yapılar bir daha karşımıza çıkmasın diye yeniden yapılandırılmak isteniyor.

Din ve diyanet anlayışında Atatürk’ün “Hanefi-Maturidi” anlayışına dönüş yapılmak isteniyor.

Bana göre, biraz gecikmeyle de olsa, araya bir zaman girmiş de olsa bugün 28 Şubat kararları en etkin biçimde uygulamaya girmiş vaziyette.

Ve bunu İslami öncelikleri hiç de az olmayan bir siyasi parti iktidarı yapıyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı