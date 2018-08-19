Fatih Altaylı: Bu Vahabi alçaklardan başka ne bekliyordunuz ki!

ABD’ye kolayca kızanlar, işin içinde Suudiler olunca öfkelerini biraz daha gemleyebiliyorlardı.

Kuruluşunu Osmanlı düşmanlığı ve Osmanlı kanı üzerinden sağlamış Suudi Hanedanı’na karşı her nedense bir “Hoşgörü”ye sahiptik. (Ben değil)

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Ve şimdi Suudiler PKK’ya, ya da YPG postuna bürünmüş PKK’ya yüz milyonlarca dolar yardım yapmaya başladılar diye “Şaşırmış” gibi yapıyoruz.

Bu Vahabi alçaklardan başka ne bekliyordunuz ki!

150 yıllık Türk düşmanlığını bıraktıklarını mı!

Açıkçası Suudilerin bu davranışları pek de ağırıma gitmiyor.

Kış dediğim kışlık yapar.

Fatih Altaylı’nın yazısı