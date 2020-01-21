Fatih Altaylı: Bu ülkede eksik olan otomobil yapma becerisi değil

Anlatmaya çalıştığım şu. TOGG’un bize anlatması gereken öykü bu.

Bize otomobil yapmaktan söz etmesinler. Bu ülkede zaten otomobil yapılıyor.

Bu ülkede eksik olan otomobil yapma becerisi değil. Yerli bir markamızın olmaması, mülkiyeti bir Türk firmasına ait bir dizaynımızın olmaması gibi meseleler.

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Yani bize İtalya’dan alınan bir model göstermek veya gösterememek önemli değil. Önemli olan “Markamız var mı”, “Bu marka için nasıl bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti düşünülecek”, “Bu markayı önce Türkiye’de sonra yurt dışında nasıl tanıtıp, nasıl pazarlayacağız”, “Marka vaatleri ne olacak”, “Pazarda nasıl ayrışacak, nasıl bir markalaşma politikası izleyecek?”

Fatih Altaylı’nın yazısı