Fatih Altaylı: Bu sadece ekonomik bir kriz değil, sarsıntının nedeni Türkiye’nin ‘taşınması’

Bir muhafazakar gazeteci dostum mesaj atmış.

“Abi ne dediysen çıkıyor, bu kriz daha da derinleşir mi, bir de onu söyle” diye soruyor.

Reklam

Fikrimi söyleyeyim.

Bu bir ekonomik kriz olsaydı, bir şey söylemek çok daha kolay olurdu.

Reklam

Ancak bu sadece ekonomik bir kriz değil.

Bu sarsıntının nedeni, Türkiye’nin “taşınması”

Türkiye daha önce uzun yıllar oturduğu mahalleden bir başka yere taşınıyor.

Taşınmak kolay iş değildir.

Hatta oldukça stresli bir iştir.

Mahalle değiştirmek daha da streslidir.

Ve tabii taşınırken, mahalledeki bakkala, kasaba, manava borcunuz var ise onlar da yakanızı kolay bırakmazlar.

Yıllardır kullandığınız veresiye defterini önünüze koymanın yanı sıra, gider ayak alıveriş yapmanıza da izin vermezler.

Fatih Altaylı’nın yazısı