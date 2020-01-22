Fatih Altaylı: Bu kutsal görev Fenerbahçe taraftarına düştü

Fenerbahçe haklıdır.

Kulüplerin bankaları boyun eğmesi ve bu yolla belki de bağımsızlıklarını kaybetmeleri dayatılmaktadır.

Bu yapılan Türk futbolunu bankalara peşkeş çekme ve bankalar vasıtasıyla Türk futbolunu kontrol altına alma planıdır.

Fenerbahçe’nin asıl direnişi bugünkü direnişidir.

Taraftar bu konuda yönetime destek vermelidir.

Futbol Federasyonu da bankaların değil, futbolun federasyonu olduğunu hatırlamalıdır.

Bu kutsal görev galiba Fenerbahçe taraftarına düşmektedir.

Fatih Altaylı’nın yazısı