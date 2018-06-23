Fatih Altaylı: ‘Bu CHP’den cacık olmaz’ sözü tarihe karışma aşamasına yaklaştı

Muharrem İnce, Türkiye’de bir rahatlamaya neden oldu.

Yok yok “neden oldu” doğru tanım değil.

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Bir rahatlama “sağladı”.

O rahatlamanın “nedeni” şu:

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Türkiye’de AK Parti iktidarından memnun olmayan geniş kesimler ilk kez “Biz de hiç fena değiliz”hissine kapıldı.

Aynı kesim, “Biz de Tayyip Bey gibi ağzı laf yapan, laf altında kalmayan, pratik, hazırcevap bir lider çıkarabilirmişiz” güvenine sahip oldu.

Kendini çaresiz hisseden bu insanlar, “Sorun bizde değil, muhalefete liderlik ettiğini zannedenlerdeymiş” özgüvenini kazandı.

“Bu CHP’den cacık olmaz” sözü tarihe karışma aşamasına yaklaştı.

Mersin ve İzmir mitingleriyle birlikte “Biz de meydanları doldurabiliyormuşuz” inancı oluştu.

Ve en önemlisi “yalnızlık” ve “sahipsizlik” duygusunun yerine “Biz azınlık değilmişiz” gururu aldı.

Sandıktan ne çıkar bilinmez. Ama İnce’nin ceketinin altından bunlar çıktı!

Fatih Altaylı’nın yazısı