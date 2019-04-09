Fatih Altaylı: Bu AK Parti içindeki büyük ihanetin göstergesi değil mi?

İstanbul İl Örgütünün çalışmadığını, sandık başında uyuduğunu ya da uyutulduğunu ima ediyorlar.

Haklı olabilirler, ben bilemem.

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Ama o zaman şu sorular gündeme gelir:

-2002 yılından beri hiçbir seçimde ihanet etmemiş, uyumamış, uyutulmamış olan örgüt ne oldu da bu seçimde uyudu!

– AK Parti’nin açık ara en güçlü olduğu ilçelerde bile iddia edilen şeyler olmuş, bazı yerlerde 0 ya da 1 oy kaydı yapılmış ise bu AK Parti içindeki büyük ihanetin göstergesi değil mi? Yoksa bu baştan bilerek yapılmış bir hata mı?

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– YSK aynı YSK, parti aynı parti olduğuna göre bu ihaneti yapanlar niye çok daha önemli olan referandum ve 24 Haziran seçimlerinde bu tezgahı kurmadılar?

-Madem YSK’ya tam bir güven yoktu, o zaman niye seçimden kısa süre önce mevcut YSK’nın görev süresi, hem de tüm itirazlara rağmen uzatıldı?

– AK Parti’nin kendi iç meselesi olan bu durumdan niye Ekrem İmamoğlu sorumlu olsun!

– Eğer bir partinin sandığa sahip çıkamaması seçimleri şaibeli hale getiriyorsa, CHP yıllardır sandıklara sahip çıkamadı. Tüm o seçimler şaibeli mi olacak!

Fatih Altaylı’nın yazısı